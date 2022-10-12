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{{ timeAgo('2022-10-12 07:36:33 -0500') }} football Edit

New Mexico H.S. Football: Ranking All 55 Games for Week 9

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps ranks every game taking place this week for New Mexico high school football. #nmpreps

Roswell-Artesia Highlight the Week

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