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{{ timeAgo('2022-09-29 07:50:49 -0500') }} football Edit

New Mexico H.S. Football Thursday Night Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps predictions for each game, every night in New Mexico high school football. #nmpreps

SCHEDULE

Capitan (0-5) at JV Team

Kirtland Central (2-2) at Shiprock (3-3)

Texico (3-2) at JV Team

West Mesa (2-3) at Sandia (3-2)

Wingate (2-3) at Newcomb (4-1)

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