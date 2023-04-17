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New Mexico High School Baseball Rankings - Week 9

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week nine New Mexico high school baseball team rankings. Today, we release the rankings for the week of April 17th. #nmpreps

5A BASEBALL

1. Rio Rancho (19-1-2 overall): 3-0 since last ranking

2. La Cueva (17-4 overall): 3-0 since last ranking

3. Volcano Vista (13-5 overall): 1-1 since last ranking

Continue here - Top 15 Rankings

4A BASEBALL

1. Grants (18-5 overall): 1-0 since last ranking

2. Valley (14-8 overall): 2-0 since last ranking

3. Goddard (13-7 overall): 3-0 since last ranking

Continue here - Top 15 Rankings

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