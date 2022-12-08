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New Mexico High School Baseball Top Players: 2024 Class

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps top player rankings for the 2023 New Mexico high school baseball season. #nmpreps

AIDEN GRIEGO

Position: RHP, INF

School: Sandia High School

Skinny: Griego led the 2024 class in BA with .493 during the 2022 season. He also had 33 hits and 1 home run.

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