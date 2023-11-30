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New Mexico High School Basketball Daily Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

This season brings a new and dynamic approach to our coverage. Instead of weekly rankings, we're introducing daily rankings updates, moving teams every morning based on the previous night's results. This shift reflects our commitment to providing you with the most up-to-date and comprehensive coverage throughout the season. Stay tuned for real-time insights into the ever-evolving landscape of New Mexico high school basketball.

NMPreps Daily Team Rankings for Week 1

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