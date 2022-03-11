 NMPreps - New Mexico High School Basketball: Final Four
News More News
{{ timeAgo('2022-03-11 16:54:00 -0600') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball: Final Four

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

New Mexico high school state basketball tournament. Get the scores, highlights, and updates from The PIT. #nmpreps

5A: #1 Las Cruces 50, #5 Atrisco Heritage 45 

5A: #2 Volcano Vista 58, #3 La Cueva 49 

4A: #1 Highland 60, #4 St. Pius X 49

4A: #11 Del Norte 49, #7 Belen 44 (OT)

3A: #2 Robertson 71, #11 Santa Fe Indian 50

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}