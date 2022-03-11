New Mexico High School Basketball: Final Four
New Mexico high school state basketball tournament. Get the scores, highlights, and updates from The PIT. #nmpreps
5A: #1 Las Cruces 50, #5 Atrisco Heritage 45
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5A: #2 Volcano Vista 58, #3 La Cueva 49
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4A: #1 Highland 60, #4 St. Pius X 49
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4A: #11 Del Norte 49, #7 Belen 44 (OT)
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