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New Mexico High School Basketball Rankings: Boys 5A and 4A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Week 8 New Mexico high school basketball team rankings. The rankings are for the week of January 9th - 15th. #nmpreps

5A Basketball

1. Volcano Vista Hawks (15-0 overall): 4-0 last week.

2. Sandia Matadors (11-3 overall): 3-1 last week.

3. Atrisco Heritage Jaguars (13-2 overall): 3-1 last week.

4. La Cueva Bears (9-4 overall): 2-2 last week.

5. Los Lunas Tigers (12-2 overall): 3-0 last week.

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4A BASKETBALL

1. Highland Hornets (8-6 overall): 1-3 last week.

2. Del Norte Knights (9-5 overall): 2-2 last week.

3. Albuquerque Academy Chargers (9-2 overall): 2-0 last week.

4. St. Pius X Sartans (7-5 overall): 0-1 last week.

5. Hope Christian Huskies (7-6 overall): 2-2 last week.

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