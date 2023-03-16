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{{ timeAgo('2023-03-16 08:10:30 -0500') }} basketball Edit

New Mexico High School Basketball State 3A All-Tournament Team

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

2023 New Mexico high school basketball state all-tournament teams. Today, we release the 3A All-Tournament team. #nmpreps

3A ALL-TOURNAMENT
PLAYER SCHOOL GRAD

Adam Montoya

St. Michael's

2023

Bodie Schlinger

Robertson

2023

Jude Thomas

Navajo Prep

2024

Alex Jeffries

Sandia Prep

2023

Sabiani Rios

St. Michael's

2025

Orion King

Navajo Prep

2024

Josh Sanchez

St. Michael's

2023

Kenneth Montoya

Robertson

2023

Tao Barnes

Ruidoso

2023

Tylon Tsosie

Crownpoint

2023

Warren Chewiwi

Socorro

2023

Owen Pecos

Santa Fe Indian

2023

5A All-Tournament

4A All-Tournament

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