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New Mexico High School Basketball Top Players Performances in Week 3

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps daily update highlighting the top players from the week in New Mexico high school basketball.

December 5th - December 10th

Cody Vassar-Steen - Farmington - 23 points vs Kirtland Central (Tuesday)

Derek Sanchez - Pojoaque Valley - 22 points vs Bloomfield (Monday)

Jalin Holland - Los Lunas - 37 points vs Atrisco Heritage (Tuesday)

Keilyn Parker - Clovis - 24 points vs Lovington (Monday)

Text in scores and stats to 505-414-4313

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