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New Mexico High School Football 2022 Playoff Projections

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps will try to predict the unpredictable. This season, more than any other, has a true list of bubble teams, uncertainty, and could look completely different in 6 weeks. We give our best shot at it today with plenty of room for debate and disagreements.

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