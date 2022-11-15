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{{ timeAgo('2022-11-15 07:01:35 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football 2A State Championship Preview & Prediction

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the 2A state championship game. This Friday night the 2A New Mexico high school football state championship will take place. #nmpreps

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