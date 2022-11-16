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{{ timeAgo('2022-11-16 07:43:44 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football 3A Semifinal Preview & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the semifinals in New Mexico high school football. The 2022 3A semifinals take place on November 19th and 20th. #nmpreps

No. 1 Socorro vs No. 4 St. Michael's

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No. 2 Ruidoso vs No. 6 Raton

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