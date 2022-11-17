News More News
{{ timeAgo('2022-11-17 06:55:59 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football 4A Semifinal Preview: Silver vs Lovington

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps preview and predictions feature. Today, we take a look at the 1seed Silver Colts hosting the 4-seed Lovington Wildcats.

New Mexico high school football. State Playoffs.

#nmpreps

Silver Colts vs Lovington Wildcats

Saturday, November 19th - 1:00 p.m.

Preview

Prediction

Players to Watch

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}