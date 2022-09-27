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New Mexico High School Football: 6A Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week 7 New Mexico high school football 6A rankings. The rankings are for the week of September 26th - October 2nd. #nmpreps

WEEK 7 RANKINGS

1. Cleveland

2. La Cueva

3. Centennial

4. Volcano Vista

5. Cibola

6. Hobbs

7. Rio Rancho

8. Carlsbad

9. Sandia

10. Las Cruces

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