News More News
{{ timeAgo('2023-05-02 07:16:25 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Best & Worst Case Scenario: Valley

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps first look at every New Mexico high school football schedule leading up to the 2023 season. #nmpreps

VALLEY VIKINGS

vs Bernalillo High School (at Milne Stadium)

at Cibola High School (at Community Stadium)

vs St. Pius X High School (at Milne Stadium)

vs Belen High School (at Milne Stadium)

at Los Lunas High School

at Portales High School (Greyhound Stadium)

at Manzano High School (at Wilson Stadium)

at Del Norte High School (at Milne Stadium)

vs Los Alamos High School (at Milne Stadium)

at Rio Grande High School (at Milne Stadium)

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

Schedule Breakdown

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}