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{{ timeAgo('2022-09-21 08:14:59 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football: Class 3A Playoff Picture

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly playoff picture for week six of the New Mexico high school football season. #nmpreps

Top-Four Seeds

Ruidoso

Socorro

St. Michael's

Who Gets the 1-seed?

Who is the 4th team to get a bye?

Who is left out?

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