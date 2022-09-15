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{{ timeAgo('2022-09-15 06:16:28 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Class 4A Playoff Projections

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly district and playoff projections for the 2022 New Mexico high school football season. #nmpreps

Week 5

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