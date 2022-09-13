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{{ timeAgo('2022-09-13 08:14:57 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football District & Playoff Projections

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly feature looking at the potential 2022 New Mexico high school football playoffs. #nmpreps

6A FOOTBALL

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