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New Mexico High School Football Friday Night Picks and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps weekly favorites and underdogs feature. Today, we make our best take on the 2022 New Mexico high school football playoff games. #nmpreps

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