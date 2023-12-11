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New Mexico High School Football Job Openings for 2024

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Today, let's explore the four early job openings in New Mexico high school football for the 2024 season. The most significant opportunity in the state has emerged from the southeast corner, involving a premier program that recently became available. As of December 11th, here are the current openings:

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