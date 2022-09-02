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New Mexico High School Football: No. 1 Centennial at No. 3 La Cueva

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

What to watch on Friday Night in New Mexico high school football. Well, the game of the night goes to the Las Cruces area team representing southern New Mexico taking on the Albuquerque based team representing the north -- No. 1 ranked Centennial (Las Cruces, NM) taking on No. 3 La Cueva (Albuquerque, NM).

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