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New Mexico High School Football Playoff Preview: Class 2A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps preview and predictions for the opening round of the 2A New Mexico high school football 2022 State Playoffs. #nmpreps

No. 1 Jal Panthers (10-0) vs No. 8 Escalante Lobos (5-5) 

Saturday, November 5th (1:00 p.m.)

Jal's offense runs through the dynamic duo of Alexavier Carreon (2023) and Jacob Lujan (2023), who are legitimate Mr. Football contenders. Carreon is averaging 9.5 yards per carry this season totaling 638 yards on 67 runs. Lujan is sitting at 531 yards on 51 carries (10.4 per) and 12 rushing touchdowns. The 8-seed Lobos will look to do-all quarterback Trey Archuleta who has over 1,300 offensive yards (951 rushing) and 20 total touchdowns (14 rushing).

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Continue Here to the 2022 New Mexico High School Football 2A Playoff Preview and Predictions

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