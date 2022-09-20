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{{ timeAgo('2022-09-20 08:11:23 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Playoff Watch: Class 2A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly view of the playoffs. Today, we continue our playoff projections as we take our look at class 2A.

8-Team Playoff

Jal and Eunice at the Top

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