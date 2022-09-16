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{{ timeAgo('2022-09-16 09:03:56 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Playoffs: Class 3A Projections

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps reviews the potential district bids and class 3A playoff bracket. New Mexico high school football for the 2022 season. #nmpreps

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