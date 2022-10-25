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{{ timeAgo('2022-10-25 08:11:07 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Playoffs: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

Playoff views before the final weekend of the regular season. NMPreps breaks down the way it could shake out come Saturday selections. #nmpreps

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The Bubble is Real

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