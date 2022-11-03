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New Mexico High School Football Playoffs: Receiving Leaders to Watch

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

List of the top receiving leaders to watch during the 2022 New Mexico high school football playoffs. #nmpreps

La Cueva Duo is Something Special

Ian Sanchez (2023) leads the state in receiving yards at 1,328-yards along with a leading 19-receiving touchdowns. Jackson Hix (2024) a prospect on the rise has totaled 781-yards and 10-touchdowns this season.

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