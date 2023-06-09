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New Mexico High School Football Preseason Rankings: Manzano Monarchs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 92-team countdown of all New Mexico high school football teams playing 11-man football this season. #nmpreps

MANZANO MONARCHS FOOTBALL

Head Coach: Stephen Johnston

2022 Record: 1-9 overall, 1-2 district

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