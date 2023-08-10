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New Mexico High School Football Preseason Top-25: West Mesa Mustangs

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings. All 92-teams that play 11-man football are ranked before the 2023 season. #nmpreps

WEST MESA MUSTANGS FOOTBALL

Head Coach: Landrick Brody

2022 Record: 5-5 overall, 2-2 district

Landrick Brody's program exceeded preseason expectations in 2022 finishing 5-5 overall (2-2 district) and narrowly missing the state playoffs. With top-ranked quarterback Elijah Brody (2024) returning this season, scoring.....continue here

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