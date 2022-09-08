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{{ timeAgo('2022-09-08 08:38:57 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football: Ranking the Games in Week 4

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps ranks the games to watch each week. Today, we look at the games taking place September 8th - 10th. #nmpreps

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