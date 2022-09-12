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{{ timeAgo('2022-09-12 09:02:02 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Class 5A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Class 5A Team Rankings. NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of September 12th-18th, 2022. The NMPreps rankings are a week to week positioning of each team. #nmpreps



5A FOOTBALL
RANK TEAM

No. 1

Artesia Bulldogs

No. 2

Roswell Coyotes

No. 3

Goddard Rockets

No. 4

Piedra Vista Panthers

No. 5

Mayfield Trojans

No. 6

Valley Vikings

No. 7

Deming Wildcats

No. 8

Santa Teresa Desert Warriors

No. 9

Belen Eagles

No. 10

Highland Hornets

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