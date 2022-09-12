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{{ timeAgo('2022-09-12 09:25:26 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Class 4A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Week 5. NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of September 12th-18th, 2022. The NMPreps rankings are a week to week positioning of each team. #nmpreps

4A FOOTBALL
RANK TEAM

No. 1

Bloomfield Bobcats

No. 2

Albuquerque Academy Chargers

No. 3

Lovington Wildcats

No. 4

Portales Rams

No. 5

Silver Colts

No. 6

Taos Tigers

No. 7

Aztec Tigers

No. 8

Moriarty Pintos

No. 9

St. Pius X Sartans

No. 10

Valencia Jaguars

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