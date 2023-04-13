News More News
{{ timeAgo('2023-04-13 07:19:36 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Estancia Bears

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps 2023 preseason team rankings No. 1 - No. 77 for New Mexico high school football. #nmpreps

ESTANCIA BEARS

(2A): The Bears finished 6-5 overall in 2022 winning the District 3-2A championship. The Bears lost 35-34 in the playoffs to Eunice and will look to build off a successful season. They'll have some voids to fill and a big one in All-State player Jabrae Boyer who led the team under center. The big news however is the return...continue here.

Preseason Rank

Players to Watch

More

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}