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{{ timeAgo('2022-09-06 11:51:09 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings for Week 4

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly rankings. The following rankings are for the week of September 5th-12th. #nmpreps

6A RANKINGS

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