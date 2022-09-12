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{{ timeAgo('2022-09-12 08:27:38 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Rankings: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Week 5 Team Rankings. NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of September 12th-18th, 2022. The NMPreps rankings are a week to week positioning of each team. #nmpreps

6A FOOTBALL
RANK TEAM

No. 1

Cleveland Storm

No. 2

La Cueva Bears

No. 3

Centennial Hawks

No. 4

Volcano Vista Hawks

No. 5

Cibola Cougars

No. 6

Rio Rancho Rams

No. 7

Hobbs Eagles

No. 8

Carlsbad Cavemen

No. 9

Sandia Matadors

No. 10

Las Cruces Bulldawgs

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Records

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Losses

Continued 6A Ranking: #11 - #21

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