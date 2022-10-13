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New Mexico High School Football's Top Quarterbacks

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps player rankings from the 2022 New Mexico high school football season. #nmpreps

2025 Quarterbacks

Perhaps the next big time prospect out of New Mexico comes in the form of 2025 QB Cameron Dyer (La Cueva High School).

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2026 Quarterbacks

Eunice has their next quarterback to guide the 2A power. He's already over 1,000-yards on the season.

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