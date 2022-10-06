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{{ timeAgo('2022-10-06 08:03:14 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Thursday Night Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Thursday night schedule review. Today, we release our official picks and predictions. #nmpreps

Schedule

Carlsbad (3-3) at Organ Mountain (3-3)

Farmington (2-4) at West Mesa (3-3)

Lordsburg (5-0) at Alamo Navajo (0-5)

Valencia (1-5) at Rio Grande (1-4)

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