News More News
{{ timeAgo('2022-08-25 06:28:49 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Thursday Night Preview & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps look at the second week of the New Mexico high school football season. #nmpreps

Previews

Ruidoso and Portales highlight a night of teams looking to notch an early season win.

Continue Here

Picks

NMPreps publisher Joshua Grine gives his game-by-game picks.

Continue Here

Predictions

NMPreps predictions and and favorites to win on Thursday night.

Continue Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}