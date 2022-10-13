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New Mexico High School Football: Thursday Picks & Predictions for Week 9

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps picks and predictions for week 9 of the New Mexico high school football season. #nmpreps

Thursday, October 13th

Belen (1-6) at Highland (5-1) - Picks & Prediction

Del Norte (0-7) at Valley (5-2) - Picks & Prediction

La Cueva (6-1) at West Mesa (3-4) - Picks & Prediction

Legacy Academy (1-5) at Questa (2-5), 6p - Picks & Prediction

Santa Fe Indian (1-5) at Robertson (5-2) - Picks & Prediction

Santa Teresa (3-4) at Deming (3-4) - Picks & Prediction

Wingate (3-4) at Crownpoint (4-3) - Picks & Prediction

Zuni (1-6) at Navajo Prep (0-6) - Picks & Prediction

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