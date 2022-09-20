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{{ timeAgo('2022-09-20 07:46:27 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football: Top-5 Games in Week 6

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly guide to New Mexico high school football. Today, we look at the top five games to watch this week. #nmpreps

Grine's Top-5 Games this Week

Capital (3-2) at Atrisco Heritage (4-1)

NMMI (4-1) at Loving (5-0)

Rio Rancho (3-2) at Farmington (2-3)

Taos (3-1) at Bernalillo (2-2)

Hatch Valley (4-0-1) at Estancia (2-3)

--Honorable mention games.

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