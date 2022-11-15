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New Mexico High School Football Week 14 Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps and publisher Joshua Grine release their weekly New Mexico high school football picks and predictions. #nmpreps

Nine Games, 1 State Championship Game

Friday, November 18th

Cleveland (9-2) at Volcano Vista (10-2), 7pm

Jal (12-0) at Texico (9-3), 7pm

St. Michael's (10-1) at Socorro (11-0), 6pm

Saturday, November 19th

Artesia (9-2) at Deming (8-4), 1pm

La Cueva (10-1) at Centennial (9-1), 1pm

Lovington (5-6) at Silver (10-1), 1pm

Piedra Vista (10-1) at Roswell (9-2), 1pm

Ruidoso (10-1) at Raton (9-3), 1pm

Taos (10-1) at Bloomfield (10-1), 1pm

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