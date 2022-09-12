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{{ timeAgo('2022-09-12 12:58:43 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football What to Watch for Week 5

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

We are sharing our top three games of the week for September 15th-17th. The week brings some marquee games, playoff implications, and where teams will eventually sit come playoff time. #nmpreps

This Week

1 vs 1 Showdown

5A Playoff Implications Game

Rapid Fire

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