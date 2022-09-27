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What to Watch in 6A Football This Week

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps one line is the headline will look at each game taking place in 6A football during week 7. New Mexico high school football.

September 29th and 30th.

#nmpreps

Top Game to Watch

Top four match-up between 4-2 Cleveland and 5-1 Volcano Vista.

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