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{{ timeAgo('2022-09-22 09:37:12 -0500') }} football Edit

New Mexico HS Football: Thursday Night Preview

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to New Mexico high school football for Thursday night. This is week six of the season. #nmpreps

NMSD (2-1) at Alamo Navajo (0-4)

Hope Christian (2-2-1) at Highland (2-1)

Capital (3-2) at Atrisco Heritage (4-1)

Belen (1-4) at Mayfield (2-3)

Animas (2-2) at Jemez Valley (1-1)

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