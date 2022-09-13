News More News
{{ timeAgo('2022-09-13 08:44:20 -0500') }} football Edit

New Mexico Mr. Football Candidates

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football awards the New Mexico Mr. Football award to the top football player. The tradition and exclusive group started in 2006 and continues as we look for the 17th member to join the group.

2022 Candidates

Three candidates have made a quick impact. Check out which candidates have been named first.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}