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{{ timeAgo('2022-09-15 06:45:01 -0500') }} football Edit

Ranking All 54 Games to Watch in Week 5

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly feature that ranks every game that is taking place in New Mexico high school football for the week. #nmpreps

54 Games in Week 5

What are the top games to watch this week?

Las Cruces-Mayfield no longer the must-see game in NM?

Rio Rancho at Hobbs playing for their playoff seat.

No. 1 vs No. 1

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