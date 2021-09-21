 NMPreps - Top 10 Games to Watch During Week 6 of New Mexico HS Football
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Top 10 Games to Watch During Week 6 of New Mexico HS Football

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Today, we discuss the top games to watch this week in New Mexico high school football. #nmpreps

Goddard vs Los Lunas

La Cueva vs Clovis

Socorro vs St. Mikes

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