 NMPreps - Top New Mexico HS Football Running Backs: Martell Mora
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Top New Mexico HS Football Running Backs: Martell Mora

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps continues its listing of the top prospects in New Mexico high school football by each position. Today, we look at another top running back in New Mexico. #nmpreps

MARTELL MORA

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