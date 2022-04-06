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Top Pitchers in New Mexico High School Baseball

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps list of the top pitchers in New Mexico high school baseball. #nmpreps

Organ Mountain pitcher off to a hot start

Maddux Edmondson (2023) has 7-wins and over 50-K's this season for the Organ Mountain Knights baseball team.

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