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Top Player Performances from Week One

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school basketball's top players from the week. #nmpreps

November 21st-26th

Shane Douma-Sanchez (Del Norte) led the way with a 35 points, 12 rebounds, 9 assists, and 3 steals.

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