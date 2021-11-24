 NMPreps - Tournament Central: 2021/2022 Regular Season Brackets
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Tournament Central: 2021/2022 Regular Season Brackets

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Today, we take a look at the December tournaments taking place across New Mexico. Several New Mexico high schools will host a tournament this season. #nmpreps

December 2nd - 4th

December 9th - 11th

December 27th - 29th

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